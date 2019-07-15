معاون محافظ البصرة لـ

2019/07/15 | 20:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

اكد معاون محافظ البصرة للشؤون الإدارية معين الحسن ان مظاهرات تيار الحكمة بالمحافظة الجمعة المقبل تحمل جانبا سياسيا.



مبيناً ان تيار الحكمة لم

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