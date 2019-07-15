تموز اللاهب: الجنوب يستعد لدرجات حرارة “قاسية” بعد ساعات

2019/07/15 | 20:40

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سومر نيوز: بغداد..



توقع متنبئون جويون، الاثنين، أن تسجل البصرة أعلى درجة حرارة عظمى اليوم بـ45 درجة، بينما تسجل السليمان...

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