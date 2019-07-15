2019/07/15 | 20:40
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
سومر نيوز: بغداد..
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
تموز اللاهب: الجنوب يستعد لدرجات حرارة “قاسية” بعد ساعات) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
سومر نيوز: بغداد..
توقع متنبئون جويون، الاثنين، أن تسجل البصرة أعلى درجة حرارة عظمى اليوم بـ45 درجة، بينما تسجل السليمان...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
تموز اللاهب: الجنوب يستعد لدرجات حرارة “قاسية” بعد ساعات) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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