الامن النيابية تطالب بفتح تحقيق عاجل اثر قصف قريتين في ديالى

2019/07/15 | 20:40

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بغداد:سومر نيوز

اعتبرت لجنة الامن والدفاع النيابية، الاثنين، قصف قريتين بالهاونات في محافظة ديالى مؤشر سلبي يستدعي فتح ...

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