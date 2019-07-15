تفويج الوجبة الأولى من حجاج محافظة المثنى إلى الديار المقدسة

2019/07/15 | 20:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقال مراسل الغدير، إن "مكتب الحج والعمرة في المثنى عن تفويج الوجبة الأولى من حجاج المحافظة إلى الديار المقدسة".وأضاف مراسلنا أن التفويج تم "بواقع ٨ قوافل عن طريق منفذ عرعر الحدودي مع السعودي".

انتهى.ص.هـ.ح.

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