عبد المهدي يتسلم وثيقـة فلسطينيـة لشهداء الجيش العراقـي

2019/07/15 | 20:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تسلم رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي رسالة من نظيره الفلسطيني تتضمن وثيقة لشهداء الجيش العراقي./انتهى

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