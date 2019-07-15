2019/07/15 | 20:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني NNC اعتبرت لجنة الامن والدفاع النيابية، الاثنين، قصف قريتين بالهاونات في محافظة ديالى مؤشر سلبي يستدعي فتح تحقيق عاجل بالحادث.وقال عضو اللجنة عبد الخالق مدحت في تصريح صحفي، إن “قريتي أم الحنطة والهويدر في ديالى تعرضتا في ساعة متاخرة من مساء يوم أمس الى قصف بالهاونات من قبل داعش الارهابي دون […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص الامن النيابية تطالب بفتح تحقيق عاجل اثر قصف قريتين في ديالى المركز الخبري الوطني.

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