الحلبوسي: العراق يدعم فلسطين ويرفض المشاريع الاستيطانية “الاسرائيلية”

2019/07/15 | 20:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد اكد رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، الاثنين، لرئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية دعم العراق لفلسطين وشعبها رفضا في الوقت ذاته المشاريع الاستيطانية الاسرائيلية في الاراضي الفلسطينية.وقال الحلبوسي في بيان تلقته /المعلومة/، ان “الزيارة لها وقع كبير في الظروف التي تمر بها الأمة العربية والمنطقة”، مؤكدا “موقف العراق الثابت بإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس […]

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