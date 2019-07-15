2019/07/15 | 20:46
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- المعلومة/ بغداد اكد رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، الاثنين، لرئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية دعم العراق لفلسطين وشعبها رفضا في الوقت ذاته المشاريع الاستيطانية الاسرائيلية في الاراضي الفلسطينية.
وقال الحلبوسي في بيان تلقته /المعلومة/، ان “الزيارة لها وقع كبير في الظروف التي تمر بها الأمة العربية والمنطقة”، مؤكدا “موقف العراق الثابت بإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس […]
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وقال الحلبوسي في بيان تلقته /المعلومة/، ان “الزيارة لها وقع كبير في الظروف التي تمر بها الأمة العربية والمنطقة”، مؤكدا “موقف العراق الثابت بإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحلبوسي: العراق يدعم فلسطين ويرفض المشاريع الاستيطانية “الاسرائيلية”) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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