2019/07/15 | 20:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تسلم رئيس مجلس الوزراء السيد عادل عبدالمهدي من رئيس وزراء دولة فلسطين السيد محمد اشتية خلال لقائه اليوم في بغداد رسالة تتضمن وثيقة ملكية للحكومة العراقية لمقبرة الشهداء العراقيين في مدينة نابلس ، تعبيرا من الشعب الفلسطيني وحكومته عن الاعتزاز بالتضحيات التي قدمها العراقيون على ارض فلسطين .وجاء في رسالة رئيس الوزراء الفلسطيني ان

هناك تفاصيل اخرى بخصوص عادل عبدالمهدي يتسلم رسالة من نظيره الفلسطيني تتضمن وثيقة لشهداء الجيش العراقي وكالة صدى الاعلام للانباء.

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