الحلبوسي يقدم عدة تأكيدات لرئيس وزراء فلسطين أبرزها وقف الاستيطان الاسرائيلي

2019/07/15 | 20:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدر نيوز/ بغداد… استقبل رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الاثنين، رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتيه والوفد المرافق له.وقال بيان لمكتب الحلبوسي تلقت/ بدر نيوز/ نسخة منه، ان رئيس مجلس النواب قدم تاكيدات للوفد الفلسطيني على عدة مواقف، منها “اقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس ووقف الاستيطان الاسرائيلي”.واضاف “اكد الحلبوسي ايضا حرص السلطتين التشريعية […]

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