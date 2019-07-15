2019/07/15 | 20:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مصدر أمني، الاثنين، بوقوع انفجار انتحاري مزدوج استهدف حسينية الحمزة في منطقة المعالف غربي العاصمة بغداد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (انفجار مزدوج يستهدف حسينية الحمزة شرقي بغداد) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (انفجار مزدوج يستهدف حسينية الحمزة شرقي بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين).