كندا تمدد مهام قواتها في العراق لعام اخر

2019/07/15 | 20:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن رئيس الوزراء الكندي جوستن ترودو، الاثنين، تمديد مهام قوات بلاده في العراق لعام اخر.

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