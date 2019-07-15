بالصور.. سيارة مفخخة شرقي بغداد

2019/07/15 | 20:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مصدر أمني، الاثنين، بضبط سيارة مفخخة وتفكيكها في منطقة النعيرية شرقي العاصمة بغداد.

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