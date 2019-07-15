2019/07/15 | 20:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: aNTAMXf_eJI

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الشريف علي بن الحسين للحرة : جمهورية الفساد الحالية سيندم عليها العراقيون) نشر أولاً على موقع (الحرة عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. الشريف علي بن الحسين للحرة : جمهورية الفساد الحالية سيندم عليها العراقيون) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة عراق).