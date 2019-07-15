إطلاق أجور المحاضرين المجان للكرخ الثانية

2019/07/15 | 20:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أعلن محافظ بغداد فلاح الجزائري، إطلاق وزارة المالية أجور المحاضرين المجان لتربية الكرخ الثانية.

وأشار الجزائري في بيان الى ان "دائرة الموازنة أبلغت المحافظة بإطلاق مبلغ مليار وثلاثة مليون وخمسة وسبعين الف دينار لمحاضري تربية الكرخ الثانية البالغ عددهم {١١٨٤} مشمولا"، مبينا ان "إجراء المالية جاء بعد إرساله كتب رسمية تضمنت قوائم باسماء المحاضرين ولجميع مديريات تربية بغداد الستة".وأوضح المحافظ ان "الأيام المقبلة ستشهد توزيع الأجور للمحاضرين في مقر مديرية تربية الكرخ الثانية" لافتا الى ان "أجور جميع المحاضرين لباقي المديريات ستصرف تباعاً".هذا وسبق للجزائري ان أعلن صرف أجور المحاضرين لتربية الكرخ الثالثة وتوزيعها خلال الأسبوع الماضي للمستحقين.انتهى

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