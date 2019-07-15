تنسيقية تظاهرات مهندسي النفط: النقابة لا تقدم سوى قنينة ماء والحكومة منشغلة بالمناصب

2019/07/15 | 20:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} اكد عضو تنسيقية تظاهرات مهندسي النفط سامح الغريري، ان نقابة المهندسين لا تقدم لنا كمعتصمين سوى قنينة ماء والحكومة منشغلة بالمناصب.

وقال الغراوي {للفرات نيوز}" الاعتصام مستمر حتى تلبية المطالب بالتعيين ولن يحل من امام مبنى وزارة النفط"، داعياً نقابة المهندسين الى" تصحيح مسارها واتخاذ قرارات جريئة وعدم الوقوف مكتوفة الايدي".وأضاف ان" النقابة لم تقدم لنا حلولاً لمطالبنا كمعتصمين بل قدمت قنينة {ماء وساندويش بركر}"، مبيناً ان" المهندس في العراق مهان، ونحن لانحتاج الى تطييب الخواطر بل نريد حلولاً".



وتابع الغراوي" النقابة تغرد خارج السرب والحكومة منشغلة بالمناصب بدل من فتح المصانع المغلقة والمعامل لاستيعاب الاف الخرجين من كليات الهندسة".



واختتم بالقول" مستمرون بالاعتصام منذ 34 يوماً امام مبنى وزارة النفط والوزارة لم تحرك ساكناً"، مهدداً" سأحرق نفسي في حال عدم تلبية مطالبنا".انتهى

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