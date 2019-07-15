2019/07/15 | 20:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد النائب الاول لرئيس البرلمان حسن الكعبي ،الاثنين، أن قرارات تنظيم الاستيراد الغذائي هدفه حث قطاعاتنا الانتاجية على بلوغ مرحلة الاكتفاء الذاتي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البرلمان: تنظيم الاستيراد الغذائي هدفه بلوغ مرحلة الاكتفاء الذاتي) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (البرلمان: تنظيم الاستيراد الغذائي هدفه بلوغ مرحلة الاكتفاء الذاتي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين).