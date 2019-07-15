2019/07/15 | 20:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحلبوسي: رفض العراق المشاركة بمؤتمر المنامة هو تأكيد لموقفه الثابت تجاه الفلسطينيين) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحلبوسي: رفض العراق المشاركة بمؤتمر المنامة هو تأكيد لموقفه الثابت تجاه الفلسطينيين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).