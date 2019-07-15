رئيس مجلس القضاء الاعلى يبحث مع نظيره الايراني سبل تعزيز العلاقات القضائية

2019/07/15 | 21:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

بحث رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، اليوم الاثنين، مع نظيره الإيراني اية الله ابراهيم رئيسي سبل تعزيز العلاقات القضائية بين البلدين.

وذكر بيان

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