الحسناوي لـ

2019/07/15 | 21:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- خاص

طالبت عضو لجنة الصحة والبئية النيابية اكتفاء الحسناوي الحكومة ان تضع إستراتيجية خاصة بمواقع الطمر الصحي بالشمال والجنوب والوسط.

وقالت الحسناوي في حديث مع

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