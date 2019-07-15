إجتماع للقيادات السياسية يؤكد ضرورة تعزيز الجهود لتوفير الخدمات ودعم الحكومة

2019/07/15 | 21:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت رئاسة الجمهورية، الاثنين، عن استضافة الرئيس برهم صالح في قصر السلام الاجتماع الدوري الرابع للقيادات السياسية، فيما أكد الاجتماع على ضرورة تعزيز الجهود لتوفير الخدمات ودعم الحكومة.

وذكرت رئاسة الجمهورية في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، ان "صالح استضاف اليوم، الاجتماع الدوري الرابع للقيادات السياسية بحضور رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي ورئيس البرلمان محمد الحلبوسي".وأضافت أن "الاجتماع تدارس الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية في البلاد، وجرى التأكيد على ضرورة تعزيز الجهود لتوفير الخدمات ودعم الحكومة لتنفيذ برنامجها، ومحاربة الفساد في مفاصل الدولة، وإعمار المدن المحررة وإعادة النازحين الى بيوتهم، فضلاً عن مناقشة تعزيز علاقات العراق الخارجية".

وأوضحت الرئاسة، أن "المجتمعين ثمنوا تضحيات الحشد الشعبي ودعم تنفیذ الأمر الديواني رقم 237، والذي يؤكد المبدأ الدستوري لحصر السلاح بيد الدولة، وينسجم مع وثيقة (الإطار الوطني لسياسة عراقية موحدة) التي صدرت عن اجتماع قادة الكتل السياسية".وشدد المشاركون بحسب الرئاسة، على "ضرورة حل القضايا العالقة بين الحكومة الإتحادية وحكومة إقليم كردستان وفقاً للآليات الدستورية، فيما بارك المجتمعون إعلان الحكومة الجديدة في إقليم كردستان، داعين إلى تعزيز العلاقات وتفعيل التعاون في كل المجالات".

وأكد الاجتماع على أن "الدستور والقوانين النافذة هي الاطار الذي تتحرك تحت سقفه القوى السياسية المختلفة بغض النظر عن تأييدها أو معارضتها للسياسات الجارية"، مشددين على "أهمية تمتين الوحدة الوطنية وأن يتمتع العراقيون بثرواتهم الوطنية وفق قيم العدالة والتوازن الوطني ورفض إقحام المحاصصة الحزبية في جهاز الدولة".وجرى خلال الاجتماع بحث الأوضاع الدولية والإقليمية، واتفق المجتمعون على أن "سيادة العراق وتحقيق استقراره وازدهاره وعلى الدور المتوازن والمتصاعد للعراق في علاقته الاقليمية والدولية هي أولويات وطنية"، مجددين "رفضهم تحويل العراق إلى منطلق للإعتداء على أيٍّ من دول الجوار، وطالبوا في المقابل احترام الجميع للسيادة العراقية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية بين الدول".ودعا المشاركون في الاجتماع، الأشقاء والأصدقاء والمجتمع الدولي إلى "دعم الدولة العراقية في سعيها الثابت لإرساء الاستقرار ومحاربة التطرف وتفعيل جهود اعمار المناطق المحررة، والإسهام الفاعل في تحقيق الأمن والسلم الدوليين".

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