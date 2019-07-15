استلام وتسليم خمس وزارات في حكومة اقليم كوردستان

2019/07/15 | 21:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ بتوصية من رئيس حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني، تم استلام وتسليم وزارات الاعمار والاسكان، وشؤون البيشمركة، والتعليم العالي والبحث العلمي، والتربية، والكهرباء.

فقد تسلم دانا عبدالكريم منصب وزير الاعمار والاسكان من درباز كوسرت رسول علي، وتسلم شورش اسماعيل منصب وزير شؤون البيشمركة من كريم سنجاري، فيما تسلم ارام حمه مينا منصب وزير التعليم العالي والبحث العلمي من يوسف كوران، اما آلان حمه سعيد فقد تسلم منصب وزير التربية من بشتيوان صادق، فيما تسلم كمال محمد صالح منصب وزير الكهرباء.

وخلال مراسم الاستلام والتسليم تم التأكيد على العمل المشترك وتنفيذ برنامج عمل التشكيلة الخامسة الجديدة لحكومة الاقليم وتنفيذ قرارات الاجتماع الاول لمجلس الوزراء، اذ تمت توصية الجميع للسير بخطوات حثيثة لتقديم خدمات اكبر لاهالي كوردستان.

وجرت العملية باشراف لجنة خاصة من مجلس الوزراء لتبادل المناصب الوزارية، واللجنة متكونة من مدير مكتب رئيس الحكومة شعبان جالي ورئيس ديوان رئاسة الحكومة اميد صباح وسكرتير رئاسة مجلس الوزراء امانج رحيم.

ومن المقرر ان تستمر عملية استلام وتسليم المناصب لغاية نهاية هذا الاسبوع في جميع الوزارات.

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