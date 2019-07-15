2019/07/15 | 21:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بالوثيقة..



توجيه إنذار لوزير المالية بشأن تنفيذ المادة العاشرة من قانون الموازنة

العراقسياسة

بالوثيقة..



توجيه إنذار لوزير المالية بشأن تنفيذ المادة العاشرة من قانون الموازنة

الاثنين 15 يوليو 2019 - 21:30

وزير المالية/ فؤاد حسين

حصل موقع الغدير على وثيقة صادرة دائرة كاتب العدل في وزارة العدل، اليوم الاثنين، تُنذر وزير المالية فؤاد حسين بضرورة تنفيذ المادة العاشرة من قانون الموازنة الاتحادية لهذا العام والخاصة بحصة إقليم كردستان العراق من الأموال.

اليك نص الوثيقة:

ص.هـ.ح.

© Copyright 2016 Alghadeer.tv All rights reserved.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالوثيقة.. توجيه إنذار لوزير المالية بشأن تنفيذ المادة العاشرة من قانون الموازنة) نشر أولاً على موقع (قناة الغدير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالوثيقة.. توجيه إنذار لوزير المالية بشأن تنفيذ المادة العاشرة من قانون الموازنة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الغدير).