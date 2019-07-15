عمليات بغداد يعلن افتتاح سيطرة جكور أمام مركبات الحمل ابتداءً من غد الثلاثاء

2019/07/15 | 21:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقالت القيادة في بيان تلقى، موقع الغدير، نسخة منه، "نسترعي انتباه الأخوة مستخدمي الطريق من سائقي مركبات الحمل بأنه سيتم افتتاح سيطرة (جكور) طريق (بغداد – ديالى) بعد أن تم إعادة تأهيلها".وأضافت القيادة، أن "السيطرة ستفتح اعتباراً من الساعة السابعة صباحاً من يوم غدٍ الثلاثاء ١٦ تموز" .

انتهى.ص.هـ.ح.

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