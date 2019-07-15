2019/07/15 | 21:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد اعلن الحشد الشعبي، الاثنين، عن اعتقال قياديين من “ داعش” في محافظة كركوك.وقال الحشد في بيان تلقته /المعلومة/، إن “قوة مشتركة من استخبارات قاطع الشمال للحشد الشعبي واللواء 61 في الحشد ومديرية استخبارات الداخلية تمكنت خلال عملية نوعية من القاء القبض على قياديين بتنظيم “ داعش” الإرهابي في كركوك”.يذكر ان القوات […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحشد الشعبي: اعتقال قياديين في “داعش” الاجرامي بمحافظة كركوك) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحشد الشعبي: اعتقال قياديين في “داعش” الاجرامي بمحافظة كركوك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).