المرشدي يحذر من محاولات تبرئة الفلاحي

2019/07/15 | 21:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد النائب عن تيار الحكمة اسعد المرشدي، اليوم الاثنين، أن الضغوط الأميركية تؤخر إعلان نتائج التحقيق مع قائد عمليات الأنبار محمود الفلاحي المتورط بالتخابر مع الاستخبارات الأميركية، محذرا من محاولات تبرئة الفلاحي.

وقال المرشدي في تصريح تابعته “الاتجاه برس”، إن “اللجنة الحقيقية المكلفة بالتحقيق في فضيحة الفلاحي تأخرت كثيرا بسبب الضغوط الأمريكية”، مبينا أن “إطالة مدة التحقيق فترة أطول تسويف لإعلان النتائج الحقيقية”.

وأضاف أن “المعلومات التي لدينا تشير إلى وجود ضغوط بشأن تبرئة الفلاحي”، مطالبا اللجنة المكلفة بـ”التحقيق مع قائد عمليات الانبار محمود الفلاحي اظهار نتائج التحقيق بأسرع وقت”.

وكان النائب عن تحالف الفتح محمد كريم دعا ، امس الأحد، القائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي واللجنة العليا المشكلة للتحقيق مع قائد عمليات الأنبار محمود الفلاحي للإسراع باللقاء القبض على عميل المخابرات الأمريكية قبل هروبه خارج البلاد.

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