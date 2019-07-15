الصومال تؤكد حرصها على الارتقاء بالعلاقات مع العراق

2019/07/15 | 21:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} تلقّى وزير الخارجيّة محمد علي الحكيم اتصالاً هاتفـيّاً من نظيره الصوماليّ أحمد عيسى عوض، وجرى بحث العلاقات الثنائيّة، وسُبُل تدعيمها في شتى المجالات بما يُلبّي طموح الشعبين الشقيقين.

وذكر بيان للخارجية ان الوزيرين "تناولا بالبحث عدداً من القضايا الإقليميّة محلّ الاهتمام المُشترَك، وجُهُود مكافحة الإرهاب".من جهته أكد أحمد عيسى عوض أكّد حرص بلاده على الارتقاء بالعلاقات الثنائيّة مع بغداد بما يحقق المصالح المُشترَكة، ويعود بالخير على المنطقة، مُعرِباً عن تثمينه لدعم العراق لبعثة الصومال العاملة لدى بغداد.انتهى

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