رفع الكتل الكونكريتية عن مبنى السفارة التونسية في بغداد

2019/07/15 | 21:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} أعلنت أمانة بغداد، اليوم الاثنين، رفع الكتل الكونكريتية، قرب مبنى السفارة التونسية، غربي بغداد.

وذكرت الأمانة، في بيان تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم، أن "فرقها وبجهد مشترك ضم قيادة عمليات بغداد والجهد الهندسي والخدمي في امانة بغداد، باشرت برفع الكتل الكونكريتية من محيط مبنى منظمة حقوق الانسان قرب السفارة التونسية، ضمن المحلة 617 في المنصور".واشار البيان الى، أن "كوادر بلدية المنصور باشرت بعد رفع الكتل بحملة لتنظيف وتأهيل الموقع المغلق منذ سنة 2006".انتهى

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