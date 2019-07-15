نائب رئيس البرلمـان من انقرة : العراق حريص على امن واستقرار دول الجوار

2019/07/15 | 21:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد نائب رئيس مجلس النواب بشير حداد ان العراق حريص على أمن وإستقرار دول الجوار .واشاد الحداد خلال مشاركته اليوم ، في الحفل الوطني الذي أقيم بمبنى مجلس الأمة التركي في أنقرة بمناسبة الذكرى الثالثة لمحاولة انقلاب 15 تموز عام 2016، بحضور الرئيس التركي رجب طيب اردوغان ، بثقافة ووعي الشعب التركي الصديق وجهوده […]

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