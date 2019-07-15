محمد شتيه: وحدة العراق سند ليس لفلسطين فحسب وانما لجميع الامة العربية

2019/07/15 | 22:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في زيارة رسمية..رئيس الحكومة الفلسطينية يشيد بمقاطعة العراق لـ”صفقة القرن” بغداد – الصباح الجديد: اعرب رئيس الحكومة الفلسطينية محمد شتية عن سعادته بموقف البلاد من صفقة القرن الأميركية، ومقاطعتها لها، فيما اكد رئيس الوزراء عادل عبد المهدي ثبات موقف البلاد في دعم القضية الفلسطينية.وقال عبد المهدي، امس الاثنين: “تمت مواجهة صفقة القرن بشكل ...

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