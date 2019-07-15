الطاقة النيابية: حكومة عبد المهدي قدمت تنازلات كبيرة لإقليم كردستان على حساب ملف النفط

2019/07/15 | 22:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لم تتسلم منذ سنوات برميلا واحدا وتجهل صادرات حقوله بغداد – وعد الشمري: أتهمت لجنة الطاقة النيابية، أمس الاثنين، رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي ببناء علاقات طيبة مع الاحزاب الكردية على حساب الملف النفطي، لافتة إلى ان الجهات الرسمية تجهل حجم الصادرات الرسمية من الآبار الشمالية، مبينة أن اقليم كردستان لم يسلم الحكومة الاتحادية ...

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