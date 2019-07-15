العمل تشمل مرضى الثلاسيميا براتب المعين المتفرغ والصحة تعفيهم من رسوم المستشفيات

2019/07/15 | 22:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – الصباح الجديد: أعلن وزير العمل والشؤون الاجتماعية باسم عبد الزمان، امس الاثنين، عن شمول مرضى (الثلاسيميا) براتب المعين المتفرغ ، واعفائهم من من رسوم المراجعات في المستشفيات وقال وزير العمل باسم عبد الزمان في تصريح اطلعت عليه الصباح الجديد، إن وزارته “حصلت على موافقة وزارة الصحة والبيئة لاعفاء مرضى (الثلاسيميا) من رسوم المراجعات ...

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