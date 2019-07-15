رئاسة الجمهورية: اجتماع القيادات السياسية يثمّن تضحيات الحشد الشعبي ويدعم تنفيذ الأمر الديواني

2019/07/15 | 22:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استضاف سيادة رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح، اليوم الاثنين، في قصر السلام ببغداد، الاجتماع الدوري الرابع للقيادات السياسية بحضور رئيس الوزراء عادل عبد المهدي ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي.وذكر بيان لرئاسة الجمهورية اطلع عليه موقع "الحشد الشعبي"، أن الاجتماع تدارس الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية في البلاد، وجرى التأكيد على ضرورة تعزيز الجهود لتوفير الخدمات ...

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