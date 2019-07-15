تصاعد وتيرة العمل بمشروع توسعة مزار زيد الشهيد

2019/07/15 | 22:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الأمانة العامّة للمزارات الشيعية الشريفة، اليوم الأثنين، تواصل العمل في مزار زيد الشهيد (رضي الله عنه) في بابل بالعمل في مشروعِ توسعة المزار الشريف.

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