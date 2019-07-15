الحشد يطيح بقياديين

2019/07/15 | 22:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمكنت قوات الحشد الشعبي، اليوم الأثنين، من القاء القبض على قياديين بتنظيم "داعش" الإرهابي في محافظة كركوك.

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