مصر تواجه اقوى موجة حر منذ 21 عاماً

2019/07/15 | 22:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة قالت هيئة الأرصاد المصرية، إن المحافظات المصرية تشهد موجة حر شديدة على مختلف الأنحاء، لتقترب من الوصول إلى أعلى درجة حرارة سجلتها على مدار 21 عاما وتحديدا عام 1988.وفقا لما نشره موقع “accweather” من المتوقع أن ترتفع درجة الحرارة يوم الأربعاء إلى مستويات كبيرة وخاصة في المناطق الجنوبية وشمال الصعيد حيث سجلت […]

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