مصدر أمني: إرتفاع ضحايا تفجير حسينية المعالف الى 25 شخصاً

2019/07/15 | 22:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدر نيوز/ بغداد… ارتفع عدد ضحايا التفجير المزدوج الذي استهدف حسينية في منطقة المعالف جنوب غربي العاصمة بغداد الى 25 شخصاً.وذكر مصدر أمني في تصريح اطلعت عليه / بدر نيوز/ ان “عدد الضحايا ارتفع الى 25 بين شهيد وجريح”.وأضاف ان التفجير المزدوج استهدف مجلس عزاء داخل الحسينية”.وكان انتحاريان فجرا نفسيهما داخل حسينية […]

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