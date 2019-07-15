نقابة الصحفيين العراقيين تستنكر تصريحات مستشار ترامب وتتضامن مع الصحفيين الفلسطينيين

2019/07/15 | 22:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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(المستقلة)..أعلنت نقابة الصحفيين العراقيين عن استنكارها للتصريحات التي أطلقها جيسون غراين بلات مستشار الرئيس الأمريكي والتي هاجم فيها نقابة الصحفيين الفلسطينيين، مبينة ان تلك التصريحات تندرج في اطار السياسة الأمريكية الجديدة المنحازة للكيان الصهيوني .وأكدت النقابة في بيان اصدرته اليوم، ان تصريحات المسؤول الامريكي تعبر عن مدى انحياز الإدارة الأمريكية للكيان الصهيوني في محاولة منها لتجريد القضية الفلسطينية من شرعيتها وسلب حق الشعب الفلسطيني من العيش بحرية وسلام .وانطلاقا من “تلك المواقف العدائية التي تعبر عنها الإدارة الأمريكية والتي تتقاطع مع القوانين الدولية وحقوق الإنسان التي اقرتها المنظمات الدولية” فان نقابة الصحفيين العراقيين أعلنت عن تضامنها المطلق مع نقابة الصحفيين الفلسطينيين.

وأشادت النقابة بموقف اتحاد الصحفيين في الولايات المتحدة الأمريكية الذي عبر عن تضامنه مع نقابة الصحفيين الفلسطينيين والقضية الفلسطينية ايمانا منه بحق الشعب الفلسطيني وادانته للتصريحات التي اطلقها المسؤول الأمريكي .

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