واشنطن بوست: التأشيرة الممنوحة لوزير الخارجية الايراني تفرض قيودا صارمة على تحركاته

2019/07/15 | 22:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، أنه منح نظيره الإيراني محمد جواد ظريف، تأشيرة لزيارة نيويورك إلا انها تضم قيودا صارمة على تحركاته.

وقال بومبيو في تصريح لصحيفة واشنطن بوست، أن ظريف وأعضاء الوفد المرافق له يسمح لهم فقط بالتنقل بين مقرات الأمم المتحدة ومقري البعثة الإيرانية ومندوب إيران لدى المنظمة العالمية، مشيرا الى ان الولايات المتحدة ستضمن جميع حقوق نظيره الإيراني ومرافقيه بموجب اتفاقية مقر الأمم المتحدة، إلا انها لن تقدم أي شئ لهم غير ذلك.

واوضح بومبيو أن دبلوماسيي واشنطن لا يتجولون في طهران ولذلك فمن غير الضروري منح حرية التجول للايرانيين في نيويورك، مبينا ان ظريف سيستغل فرصة تواجده في أميركا لنشر الدعاية الخبيثة.

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