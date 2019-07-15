وزير الخارجيّة يتلقى اتصالاً هاتفيّاً من نظيره الصوماليِّ أحمد عيسى عوض

2019/07/15 | 22:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث وزير الخارجيّة محمد علي الحكيم، في اتصال هاتفـيّ، مع نظيره الصوماليّ أحمد عيسى عوض، العلاقات الثنائيّة، وسُبُل تدعيمها في شتى المجالات بما يُلبّي طموح الشعبين الشقيقين.وتناول الجانبان، حسب بيان لوزارة الخارجية، عدداً من القضايا الإقليميّة محلّ الاهتمام المُشترَك، وجُهُود مكافحة الإرهاب.من جانبه، اكد أحمد عيسى عوض حرص بلاده على الارتقاء بالعلاقات الثنائيّة […]

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