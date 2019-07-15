2019/07/15 | 22:10

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السنيد لافق الحوار : حزب الدعوة الاسلامية سيركز خلال المرحلة المقبلة على خطوات النجاح وتجاوز السلبيات

اكد عضو المكتب السياسي لحزب الدعوة الاسلامية حسن السنيد ان الحزب

سيركز خلال المرحلة المقبلة على خطوات النجاح وتجاوز السلبيات.

السنيد اشار إثناء استضافته في برنامج أفق الحوار ان الخطاب السياسي

هو المادة والإلية التي تلبي طموحات المرحلة ، مبينا ان تغيير

المواقف والرؤى سيعطي حيوية لحزب الدعوة الاسلامية الذي لابد ت له

رؤية جديدة في المرحلة الحالية واضاف ان خطاب حزب الدعوة قد يكون

مختلف عن خطاب الحكومة رغم انه شريك في الحكومة والبرلمان والعملية

السياسية ، مبينا ان الحزب يتحاور مع اي كتلة تؤمن بالعملية

السياسية ومن مختلف الاتجاهات .



وأشار الى ان اشكاليات المرحلة

السابقة عندما كان الدعوة على راس السلطة لايمكن ان تستمر ، مبينا

ان دعوات عزل حزب الدعوة الاسلامية انتهت ولايمكن ان تعود .

واضاف ان حزب الدعوة الاسلامية لم يخسر خسارة كبيرة في الانتخابات

الماضية بالرغم من ان قانون تقسيم المقاعد اخسر الدعوة الكثير من

المقاعد ، مبينا ان هناك تضخيم اعلامي ضد العمل الحزبي وخاصة

الإسلامي في هذه الفترة

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