بالوثيقة.. عمليات البصرة تخاطب العيداني بشأن رئيس مجلس أعيان المحافظة

2019/07/15 | 22:10

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بغداد اليوم _ البصرة

بغداد اليوم _ بغداد

أعلنت أمانة بغداد، اليوم الاثنين، رفع الكتل الكونكريتية، قرب مبنى السفارة التونسية، غربي بغداد.

وذكرت الأمانة، في بيان تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه، أن "فرق الأمانة وبجهد مشترك ضم قيادة عمليات بغداد والجهد الهندسي

بغداد اليوم- بغداد

اعلن محافظ بغداد فلاح الجزائري، اليوم الاثنين، اطلاق وزارة المالية اجور المحاضرين المجان لتربية الكرخ الثانية.

وقال الجزائري في بيان تلقته "بغداد اليوم"، ان "دائرة الموازنة أبلغت المحافظة بإطلاق مبلغ مليار وثلا

بغداد اليوم _ الديوانية

ألزم مجلس الديوانية، المحافظ سامي الحسناوي، اليوم الاثنين، بالتعاقد مع أصحاب العقود التشغيلية.

وحصلت (بغداد اليوم) على وثائق موجهة تضمنت قرار مجلس المحافظة، جلال جلسته المنعقدة اليوم الاثنين، المحافظ بالتعاقد مع أص

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