هذا ما بحثه رئيس مجلس القضاء العراقي مع وزير العدل الايراني

2019/07/15 | 22:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث رئيس مجلس القضاء الاعلى العراقي، فائق زيدان، الاثنين، في طهران سبل تطبيق الاتفاقيات المبرمة مع ايران....

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