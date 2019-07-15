2019/07/15 | 22:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدر نيوز/ بغداد… تلقّى وزير الخارجيّة محمد علي الحكيم اتصالاً هاتفـيّاً من نظيره الصوماليّ أحمد عيسى عوض، وجرى بحث العلاقات الثنائيّة، وسُبُل تدعيمها في شتى المجالات بما يُلبّي طموح الشعبين الشقيقين.وذكر بيان للخارجية حصلت عليه / بدر نيوز/ ان الوزيرين “تناولا بالبحث عدداً من القضايا الإقليميّة محلّ الاهتمام المُشترَك، وجُهُود مكافحة الإرهاب”.من جهته […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحكيم يبحث هاتفيا من نظيره الصومالي العلاقات الثنائية بين البلدين) نشر أولاً على موقع (وكالة بدر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحكيم يبحث هاتفيا من نظيره الصومالي العلاقات الثنائية بين البلدين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة بدر).