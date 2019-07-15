وزارة النقل تبرم عقداً مشترك مع الاتحاد الدولي للنقل الجوي

2019/07/15 | 22:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

أعلنت وزارة النقل، اليوم الاثنين، عن إبرام عقد مشترك مع الاتحاد الدولي للنقل الجوي للارتقاء بمستوى الخدمات.

وذكرت الوزارة في بيان تلقت"العهد نيوز" نسخة

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