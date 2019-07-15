رفع كتل كونكريتية في المنصورغرب بغداد

2019/07/15 | 22:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

اعلنت امانة بغداد، اليوم الاثنين، عن مباشرتها مع قيادة عمليات بغداد برفع كتل كونكريتية غرب العاصمة.

وقالت الامانة في بيان تلقت "العهد نيوز" نسخة

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