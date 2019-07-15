الأمم المتحدة: اتفاق أطراف حرب اليمن على آلية لفرض وقف إطلاق النار

2019/07/15 | 22:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قالت الأمم المتحدة يوم الاثنين إن أطراف حرب اليمن اتفقت على "آلية وإجراءات جديدة لإعادة فرض وقف إطلاق النار وعدم التصعيد" حول مدينة الحديدة الساحلية، علاوة على الجوانب الفنية لسحب القوات.

وأضافت المنظمة الدولية في بيان أن سفينة تابعة لها جمعت ممثلي الجانبين من أماكن مختلفة حيث أجروا محادثات في البحر الأحمر قبالة اليمن، في أول اجتماع من نوعه منذ شباط.انتهى.ص.هـ.ح.

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