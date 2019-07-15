التعليم العالي تعلن عن شمول المرحلة الأولى بنظام العبور

2019/07/15 | 22:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الاثنين، عن شمول طلبة المراحل الأولى بنظام التحميل (العبور) لهذا العام وكذلك باقي المراحل ولجميع الجامعات الحكومية والأهلية ولمختلف الاختصاصات.وذكرت الوزارة في بيان صحفي، أنه "سيتم إلغاء نظام التحميل على طلبة الفوج الدراسي القادم ٢٠١٩-٢٠٢٠".

واضافت يأتي "ذلك بعد تطبيق نظام دراسي جديد وهو نظام المقررات التي تستعد جميع الجامعات تطبيقه".

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