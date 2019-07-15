2019/07/15 | 22:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ خطوة برس أقر الاتحاد الأوروبي إجراءات عقابية بحق تركيا ردا على تنقيبها عن الغاز في المنطقة الاقتصادية الخاصة بقبرص، قبالة “جمهورية شمال قبرص التركية” غير المعترف بها دوليا إلا من قبل أنقرة.وذكرت وكالة الأنباء الألمانية أن الوثيقة التي تم اعتمادها خلال اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد عقد اليوم الاثنين، تنص على تخفيض الاتحاد الأوروبي

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على تركيا وكالة خطوة برس.

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