بالصور.. البرلمانيون يلعبون كرة القدم مع المنتخب الوطني

2019/07/15 | 22:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد لعب عدد من النواب، الاثنين، بمشاركة النائب احمد الاسدي مباراة كرة قدم ودية مع لاعبي المنتخب الوطني على ملعب الكرخ في بغداد.

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