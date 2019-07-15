2019/07/15 | 23:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد اجرى رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، الاثنين، اتصالا هاتفياً مع رئيس حكومة كردستان مسرور بارزاني من اجل البدء بالمباحثات بشأن حل الازمة والمسائل العالقة بين بغداد واربيل .وذكر المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء في بيان تلقته /المعلومة/، ان “رئيس الوزراء عادل عبد المهدي قدم خلال الاتصال الهاتفي تهنئة لمسرور بارزاني بمناسبة انتخابه رئيسا لحكومة […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عبد المهدي يتصل ببارزاني لبدء مباحثات بشأن حل المسائل العالقة بين بغداد واربيل) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عبد المهدي يتصل ببارزاني لبدء مباحثات بشأن حل المسائل العالقة بين بغداد واربيل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).